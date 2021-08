Braga não resiste à segunda proposta e vende Fransérgio: eis os moldes do negócio

Fransérgio era um titular indiscutível do Braga

Clube recusou uma primeira proposta de 3,5 milhões de euros, mas não resistiu à segunda, de cinco milhões.

E à segunda tentativa o Bordéus conseguiu o acordo para contratar o brasileiro Fransérgio, por perto cinco milhões de euros, mais dois milhões por objetivos.

Um ótimo encaixe para o Braga que, no entanto, fica sem um dos jogadores mais influentes nos últimos anos e capitão de equipa.

O Bordéus tinha feito uma primeira proposta de 3,5 milhões de euros, que foi rejeitada, mas voltou à carga e com números a que a SAD do Braga não pôde virar as costas - quase cinco milhões de euros, mais dois por objetivos, sendo que um deles é a permanência dos girondinos - e só por esse, que é muito fácil de alcançar, garante o Braga um milhão de euros, segundo o que O JOGO apurou. Ou seja, num ano, os minhotos vão encaixar seis milhões de euros.

À espera de Fransérgio está um contrato de quatro anos e o jogador deve rumar a França nos próximos dias e é seguro que já não fará parte das escolhas de Carlos Carvalhal para o importante jogo com o Sporting, marcado para o próximo sábado.

Numa entrevista a O JOGO, António Salvador que os jogadores no Braga têm ciclos, e normalmente, de cinco, seis anos. Fransérgio está desde 2016 em Braga, depois de ter chegado a Portugal em 2013 para representar o Marítimo, ou seja, insere-se na ideia de António Salvador e esta é uma boa altura para sair, até porque é um jogador que em outubro próximo vai completar 31 anos, ou seja, não teria muito mais oportunidades para mudar de clube.

A qualidade do futebolista, dono de uma técnica apreciável, justifica bem a insistência do Bordéus em o contratar, e que será também o responsável pelos cinco por cento do mecanismo e solidariedade.

Fransérgio, nascido em Rondonópolis, Brasil, chegou ao Braga na época de 2016/17 e, desde então, fez 148 jogos e marcou 23 golos. O negócio é surpreendente já que nunca ao longo do defeso se falou na provável saída do jogador, que chegou a estar no radar das principais equipas portuguesas, mas foi o Braga que chegou primeiro e o clube onde fez época de muito bom nível.