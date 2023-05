Braga não fechou terceiro lugar: "Adiámos o que queremos fazer na última jornada"

Declarações de Artur Jorge, treinador bracarense, após o Boavista-Braga (1-1), jogo relativo à 33.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Tivemos um jogo equilibrado, principalmente na primeira parte. Viemos para ganhar e selar o terceiro lugar. Na primeira parte tivemos demasiado equilíbrio para estarmos em vantagem. Com a tripla alteração, chegámos à vantagem e ficámos perto do 2-0 no fim. Sofremos num lance além dos 90', isto é futebol, temos de aceitar e olharmos para o que falta. Adiámos o que queremos fazer na próxima jornada".

Teve baixas no meio campo e foi obrigado a usar jogadores mais criativos: "A estratégia passava por isso, sabíamos que o Boavista é agressivo sem bola e tínhamos jogadores com qualidade que poderiam criar situações, tal como o André [Horta] e o Pizzi. Como temos sido capazes, tínhamos uma equipa preparada para ter bola e tivemos mais posse, mas isso não é relevante neste momento. O que fica é o resultado e o ponto somado, o que não é o fecho do top-3 para nós".

Sequeira estava no onze inicial mas pareceu ter-se lesionado no aquecimento, sendo substituído por Joe Mendes: "Nós temos que estar preparados para estes contratempos, para esta parte final com várias ausências. Ele sentiu-se indisposto e retirámos pelo Joe, mas jogasse quem jogasse, vínhamos para somar uma vitória. Quero agradecer aos muitos adeptos que cá vieram e apoiaram a equipa, não conseguimos mas vamos preparar-nos para ganhar ao Paços de Ferreira na última jornada".