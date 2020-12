Braga não esquece Trincão, "nova pérola do Barcelona"

Francisco Trincão, extremo português do Barcelona

Clube arsenalista endereçou mensagem de aniversário ao jovem português.

Francisco Trincão deixou o Braga no último verão, para rumar ao colosso Barcelona a troco de 31 milhões de euros. Meses depois, no dia em que celebra 21 anos de idade, o jovem extremo recebeu uma mensagem do clube onde se formou.

"Nova pérola do Barcelona, mas para sempre Gverreiro de Ouro. Parabéns, Trincão", pode ler-se no Twitter do Braga, esta terça-feira.

Pelo Barça, na presente temporada, o internacional português já realizou 18 jogos oficiais.