Braga não deixa cair desejo de Carvalhal: prenda vai chegar mais tarde

SAD optou por não concluir a contratação de Rúben Vinagre, mas não deixou cair o desejo do treinador, que pediu um jogador para fazer a ala esquerda. Há soluções em estudo

O Braga está no mercado em busca de um jogador para a ala esquerda e a SAD conta em breve satisfazer o pedido de Carlos Carvalhal. Rúben Vinagre foi uma opção forte, mas, à falta de um acordo com o Wolverhampton, o clube minhoto decidiu não avançar para o negócio, por empréstimo dos ingleses, e o jogador acabou por rumar ao Famalicão. António Salvador pesquisa agora outras soluções no mercado e, pelas informações recolhidas, nos próximos dias é provável que o plantel receba um jogador novo.

A reformulação da ala esquerda do plantel é um caso urgente para Carlos Carvalhal, porque, além do défice de soluções depois da lesão grave de Francisco Moura, no início de novembro, o calendário exigente do Braga já mostrou que pode fazer mossa ao nível da saturação física. Recentemente, Sequeira e Galeno já deram sinais de alarme, daí que o treinador pretenda ter o mais depressa possível um jogador capaz de fazer o corredor esquerdo para poder impor alguma rotatividade. Rúben Vinagre esteve perto de assinar, mas não era o único nome em cima da mesa, pelo que, riscado esse negócio, tudo indica que a aquisição de um esquerdino seja concluída em pouco tempo, tanto mais que janeiro é um mês recheado de jogos devido à Taça de Portugal e Taça da Liga. Curiosamente, o treinador bracarense nem é adepto da janela de transferências de inverno, e já o referiu recentemente, porque admite que é algo que mexe com a estabilidade dos jogadores, mas este é um caso singular e motivado pela falta de soluções.

Sobre a possibilidade de o mercado de janeiro retirar peças influentes ao Braga, até pela boa campanha da equipa em todas as frentes, e consequente valorização de vários jogadores, a SAD está disposta a resistir às investidas e só equaciona saídas através de negócios verdadeiramente significativos do ponto de vista financeiro. Neste lote de jogadores inclui-se, claro, Paulinho, que continua a ser desejado pelo Sporting, embora o clube minhoto sublinhe que não está em curso qualquer tipo de negociação. O ponta de lança continua, sim, a ser seguido por clubes ingleses, estes com outro tipo de poder negocial.