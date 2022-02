Braga na Moldávia para a Liga Europa: UEFA dá garantia em zona a ferver

Aventura europeia do Braga na Moldávia

A Transnístria, onde joga o Sheriff, está a cerca de 30 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, país em risco de ser invadido.

O 158.º jogo internacional do Braga vai ser uma aventura. O clube arsenalista vai jogar pela primeira vez na Moldávia, país que faz fronteira com a Ucrânia, em risco de ser invadida por forças militares russas, e o facto de o Sheriff estar situado na Transnístria, uma região que se intitula como última república da antiga União Soviética, faz aumentar os receios.

A cidade de Tiraspol está a escassos 30 quilómetros da fronteira com a Ucrânia e a preparação da viagem que levou o Braga até à Transnístria teve naturalmente em conta as questões geopolíticas naquela parte do globo.