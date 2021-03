"Braga na Champions? Claro que é possível..."

Abel Ruiz dá conta das pretensões minhotas em entrevista à EFE e diz que já combinou com Trincão um encontro na final dos sub-21.

A queda do Braga para o quarto lugar após a derrota com o Benfica não alterou os planos da equipa de Carlos Carvalhal. Atualmente a representar a seleção de sub-21 de Espanha, levando dois jogos como titular no Europeu, Abel Ruiz dá conta do pensamento dominante na Pedreira, numa entrevista à EFE, a agência de notícias espanhola.

"É uma época muito importante para o Braga, porque é o ano do centenário e há uma concentração de esforços para se tentar ganhar o máximo possível. Estivemos perto de ganhar a Taça da Liga e conseguimos o apuramento para a final da Taça de Portugal, competição que podemos perfeitamente ganhar; já jogámos três vezes com o Benfica e ganhámos duas. No campeonato podemos lutar pelo segundo e terceiro lugares. Temos uma excelente equipa e podemos perfeitamente entrar na Champions", analisou o ponta de lança.

A metamorfose de Ruiz no Braga não passou despercebida em Espanha e o processo foi explicado pelo próprio. "Tínhamos um ponta de lança muito bom e que tinha muita experiência. Aprendi muito com ele. Em janeiro ele resolveu sair para o Sporting e o treinador começou a confiar mais em mim. Senti que estava a trabalhar muito bem e que ia aproveitar a oportunidade", contou o goleador de 21 anos, que conseguiu a titularidade nos arsenalistas ao fim de um ano. "Se tinha que ficar mais três horas no treino, ficava. Isso deu-me algo mais para provar as minhas capacidades".