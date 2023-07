Braga mostra-se aos adeptos com vitória sobre o Nice

Braga vence com segurança Nice na apresentação aos sócios e adeptos

Dois golos bem executados deram ao Braga uma vitória segura sobre o Nice, por 2-0, na apresentação aos seus sócios e adeptos antes da estreia na fase preliminar da Liga dos Campeões de futebol.

No último teste antes da receção aos sérvios do Backa Topola, em 8 de agosto, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Ricardo Horta abriu o marcador, aos 40 minutos, e Castro fechou as contas, aos 78, em golos nascidos de dois grandes remates.

Em 4x2x3x1 e com dois reforços no "onze" - Adrián Marín e Zalazar -, o Sporting de Braga fechou a pré-temporada com mais uma vitória, a quinta em seis jogos particulares (mais um empate) e deu mostras de estar preparado para o importante jogo "europeu" dentro de 10 dias.

Abel Ruiz deu o primeiro sinal com um remate dentro da área (12), mas o Nice, nono classificado da I Liga francesa na época passada, criou depois duas claras oportunidades para marcar num curto espaço de tempo: em excelente posição na área, Sanson rematou ligeiramente ao lado (17) e Laborde obrigou Matheus a grande defesa logo a seguir (19).

Foi a melhor fase dos franceses na primeira parte, mas, paulatinamente, o Sporting de Braga voltou a tomar conta do jogo e Abel Ruiz e Adrián Marín criaram perigo em dois remates (33 e 37).

A melhor ocasião para os minhotos surgiu pouco depois, com Abel Ruiz isolado na cara de Kasper Schmeichel, mas o guardião dinamarquês fez uma enorme defesa, a fazer lembrar o pai, Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do Sporting.

Na sequência do canto, o Sporting de Braga marcou mesmo: a bola sobrou para Ricardo Horta que, com um grande remate, forte e colocado, inaugurou o marcador (40).

Um desleixo de Kasper Schmeichel quase deu ao recém-entrado Banza o segundo golo no início da segunda parte (47), mas o jogo perdeu depois ritmo dadas as várias substituições, sobretudo no Sporting de Braga (11) - o Nice só fez quatro -, mas a equipa portuguesa chegaria ao golo em novo erro do experiente guarda-redes.

Um mau passe de Schmeichel permitiu a Castro 'roubar' a bola no meio-campo defensivo do Nice e, de imediato, rematar ainda fora da área, fazendo outro grande golo para os minhotos (78).

No Sporting de Braga, o treinador, Artur Jorge, só não utilizou o guarda-redes Bernardo, Tormena, Niakaté, Vitor Carvalho e Roger.

Estádio Municipal de Braga.

Sporting de Braga - Nice, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Ricardo Horta, 40 minutos.

2-0, Castro, 78.

Braga: Matheus, Victor Gómez, Serdar, Paulo Oliveira, Adrián Marín, Al Musrati, Zalazar, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Pizzi e Abel Ruiz.

(Jogaram ainda: Lukas Hornicek, Tiago Sá, Castro, Banza, Joe Mendes, Soumaré, José Fonte, André Horta, Ricardo Gomes, Bruma e Borja).

Treinador: Artur Jorge.

Nice: Kasper Schmeichel, Jordan Lotomba, Todybo, Dante, Melvin Bard, Ndayishimiye, Morgan Sanson, Thuram, Gaetan Laborde, Jeremy Boga e Terem Moffi.

(Jogaram ainda: Sofian Diop, Claude-Maurice, Reda Belahyane e Boulhendi [gr]).

Treinador: Francesco Farioli.

Árbitro: Carlos Teixeira (Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Dante (52) e Banza (52).