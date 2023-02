Braga manifesta "profundo pesar" pela morte de José Barros Pereira

Redação com Lusa

Antigo dirigente do clube minhoto foi também presidente da Associação de Futebol de Braga e do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

O Braga lamentou esta sexta-feira a morte do seu antigo dirigente José Barros Pereira, que também foi presidente da Associação de Futebol de Braga e do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Numa nota publicada no site oficial, o Braga "manifesta o seu profundo pesar" pelo falecimento de José Barros Pereira, "sócio de mérito do clube e que, ao longo de 10 anos, desempenhou o cargo de secretário-geral do Sporting de Braga".

"Profundo apaixonado pelo Sporting de Braga e autor de dois livros sobre o clube, o último dos quais a retratar os 85 anos de história, José Ernesto Barros Pereira desempenhou, ao longo de várias décadas, vários cargos como dirigente do Sporting de Braga, bem como outros cargos ligados ao mundo do futebol, nomeadamente enquanto presidente da Associação de Futebol de Braga e também do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol", pode ler-se.

O clube bracarense endereçou "à família e aos amigos de José Ernesto Barros Pereira as mais sentidas condolências".