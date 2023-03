Braga lembra Rui Nabeiro, Guerreiro de Ouro: "Um exemplo e uma inspiração"

Clube bracarense lembrou distinção feita ao empresário, que faleceu neste domingo

O Braga foi uma das entidades desportivas que não passou ao lado da notícia da morte de Rui Nabeiro, um dos mais conhecidos empresários portugueses. O clube bracarense lembrou o legado do fundador da Delta e endereçou as condolências à família.

Eis o comunicado:

"O Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do Comendador Rui Nabeiro, fundador da Delta e parceiro do Clube há mais de 20 anos, tendo sido por isso distinguido como Gverreiro de Ouro do Braga.

A sua imensa gentileza e a sua enorme generosidade são o maior legado de uma vida rica e cheia, que vai muito além do enorme império que criou e que ultrapassou largamente as fronteiras de uma pequena vila alentejana e de um pequeno país na ponta ocidental da Europa.

O Comendador Rui Nabeiro é um exemplo e uma inspiração de alguém que sempre trabalhou em prol da comunidade e que sempre batalhou para melhorar a vida das pessoas.

O Braga endereça à família e aos amigos do Comendador Rui Nabeiro as mais sentidas condolências."