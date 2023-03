Braga lança projeto inovador: "A importância de chegar primeiro é fundamental"

Redação com Lusa

O Braga lançou esta quinta-feira o SCB Innovation Hub, que visa acolher projetos de inovação no âmbito das tecnologias do desporto, porque a "vantagem competitiva está na visão futura" e "chegar primeiro é fundamental", defendeu António Salvador.

"É um dia muito importante para o Braga. Os sócios e a opinião pública valorizam sobretudo os resultados desportivos e o crescimento estrutural, mas nós entendemos que a vantagem competitiva está na visão futura e que a importância de chegar primeiro é fundamental para que se atinjam os resultados. Este é um grande passo para o Braga e para o seu crescimento. O futuro é agora e o digital terá um peso cada vez maior nesta indústria", afirmou o presidente do clube na cerimónia de apresentação do projeto, que decorreu no Estádio Municipal de Braga.

Será um programa de 12 meses para 12 empresas, cujas pré-candidaturas são abertas esta quinta (até 30 de abril), nas áreas da Saúde e Performance, Cidade Desportiva (Futebol de Formação e Modalidades), "Smart Stadium/Arena" e no "Fan Engagement".

A cinco de maio, as empresas candidatas vão apresentar e defender as suas propostas e, uma semana depois, serão conhecidos os vencedores, que começarão a trabalhar a um de junho, por um período de um ano.

"Pretendemos colocar o Braga como um promotor e passar uma mensagem ao mercado de que o clube está de portas abertas e que acreditamos que o futuro pode ser construído e acelerado aqui dentro - chegar ao futuro mais depressa", resumiu André Viana, diretor do gabinete da presidência do clube minhoto.

No âmbito deste projeto, o clube vai permitir acesso privilegiado aos seus departamentos e serviços, disponibilizando dados e informações que não estão habitualmente acessíveis, para as empresas poderem testar e aperfeiçoar os seus produtos de forma a estarem capacitados a entrar no mercado no fim desse período, explicou o responsável.

Para o presidente da câmara municipal de Braga, Ricardo Rio, é um "dia feliz para Braga porque testemunha uma estratégia [da autarquia] de desenvolvimento económico".

"O Braga posiciona-se como líder à escala global, [porque] é pela capacidade inovadora que se pode fazer a diferença. É um projeto que vai permitir entrar na "Liga dos Campeões" do empreendedorismo", afirmou o autarca.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, elogiou o Braga, notando que o clube "pretende colocar a tecnologia e inovação ao serviço da indústria desportiva, a apoiar os objetivos do clube e das suas modalidades" e que "vai para além do futebol".

O projeto nasce de uma parceria com a Microsoft, com a colaboração da Universidade do Minho, da Startup Braga, da Global Sports Innovation Centre e da sociedade de advogados Uría Menéndez.