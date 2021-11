Jogadores arsenalistas têm pela frente três "finais" em dezembro, que vão decidir a continuidade na Liga Europa, Taça da Liga e Taça de Portugal. E pelo meio há jogo no Dragão

Os jogadores do Braga vão ter um mês de dezembro muito preenchido, com sete jogos no calendário e três autênticas finais, que vão decidir a continuidade da equipa na Liga Europa, Taça da Liga e Taça de Portugal.