Braga interessado em jovem central da Ligue 1, informam franceses

Sikou Niakaté, de apenas 22 anos, jogou no Metz em 2021/2022 por empréstimo do Guingamp

Chama-se Sikou Niakaté, tem 22 anos e, de acordo com a imprensa francesa, está na mira do Braga para a nova temporada. Os arsenalistas estudam a contratação por empréstimo do defesa.

Segundo o jornal L'Équipe, os bracarenses já fizeram uma proposta concreta, mas que não agradou ao Guingamp, que já tinha emprestado o jogador na época passada. O clube está, isso sim, interessado em vender o atleta, avaliado em um milhão e 800 mil euros.

De acordo com o mesmo órgão, o Braga voltará à carga pelo jovem defesa nos próximos dias.

Em 2021/2022, no Metz, por empréstimo do Guingamp, que detém o passe do jogador desde 2019, Sikou Niakaté realizou um total de 12 jogos.