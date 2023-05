Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Braga, publicou um vídeo com as imagens de um lance entre Ricardo Horta e Grimaldo, em que os arsenalistas ficaram a pedir penálti.

Artur Jorge, treinador do Braga, afirmou-o depois do jogo e Alexandre Carvalho, diretor de comunicação dos arsenalistas, reforçou-o nas redes sociais: no entender dos minhotos, houve um penálti de Grimaldo sobre Ricardo Horta que ficou por assinalar. O lance em causa aconteceu aos 43 minutos do Benfica-Braga (1-0).

"Ter a coragem de não assinalar este penálti é andar a brincar ao futebol. Parabéns a todos os envolvidos...", escreveu Alexandre Carvalho a acompanhar as imagens do lance.