Braga histórico: equipas masculina e feminina vão disputar final da Taça de Portugal

A formação ​​​​​​​arsenalista conseguiu uma proeza que só Sporting e Benfica tinham alcançado.

Pela primeira vez na sua história, o Braga vai disputar, na mesma temporada, as finais da Taça de Portugal de futebol masculino e feminino.

Até hoje, somente dois clubes tinham sido capazes de conseguir tal feito: o Sporting, em 2017/18 - na altura, a equipa masculina perdeu diante do Aves (2-1), enquanto a feminina venceu, após prolongamento, o Braga (1-0) -, e o Benfica, na época de 2019/20 - as duas equipas saíram derrotadas, a masculina frente ao FC Porto (2-1) e a feminina contra o Braga (3-1).

Desta forma, o Braga pode ser o primeiro conjunto luso a triunfar em ambas as finais, que serão disputadas no Estádio Nacional do Jamor. A feminina está agendada para o dia 27 de maio - o adversário das guerreiras do Minho será o Famalicão ou o Benfica -, enquanto a masculina realizar-se-á a 4 de junho - FC Porto ou Famalicão são os possíveis oponentes da formação comandada por Artur Jorge.