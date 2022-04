Braga goleou no estádio e na televisão: melhor assistência da época e líder nas audiências

De volta aos quartos de final da Liga Europa pela terceira vez na história, o Braga aproveitou a primeira mão com o Rangers para centrar atenções de milhões. A exposição mediática foi grande.

A primeira mão com o Rangers teve um impacto significativo em termos de audiência, com o Estádio Municipal de Braga a registar a melhor assistência da época, com 20 331 espectadores num estádio com capacidade máxima de 30 mil, superando o registo de 16 073 espectadores contados na partida com o Benfica, da última jornada do campeonato.

Já na televisão, segundo dados facultados pelo clube e apurados junto da SIC, a transmissão do jogo europeu foi o programa mais visto na quinta-feira em Portugal, com um "share" de 24 por cento e uma média de cerca de 1, 2 milhões de espectadores por minuto.

O jogo, em horário nobre (20 horas), liderou sempre as audiências ao longo da transmissão televisiva e teve um pico de cerca de 1,5 milhões de espectadores por minuto, estimando-se que perto de 2,8 milhões de pessoas "passaram" pelo encontro dos quartos de final da Liga Europa, através da televisão.

O encontro da Liga Europa bateu-se, à mesma hora, com os noticiários dos outros dois canais generalistas, um concurso e telenovelas.

De resto, e seja qual for o desfecho do reencontro com o Rangers, marcado para o Estádio Ibrox, em Glasgow, o Braga já fez história nos quartos de final da Liga Europa. Saiu a ganhar do jogo da primeira mão e semelhante resultado foi uma novidade para os minhotos, que, pela terceira vez, atingiram esta fase da competição.

Atendendo a que o clube alcançou a final da Liga Europa em 2010/11, sob o comando de Domingos Paciência, semelhante dado soa algo estranho, mas a verdade é que essa equipa atingiu as meias-finais à custa de empates diante do Dínamo de Kiev (1-1 em Kiev e 0-0 na Pedreira), tendo sido decisivo no conjunto das duas mãos um autogolo de Oleg Gusev na Ucrânia, numa altura em que os golos fora de casa valiam a dobrar.

Já em 2015/16, com Paulo Fonseca como treinador, o Braga não foi além dos "quartos" ao ser duplamente batido pelo Shakhtar: primeiro por 1-2 e depois por 4-0.