Braga goleia Middlesbrough em mais um teste de pré-temporada

Emblema minhoto ainda só sabe vencer na pré-época.

O Braga venceu esta sexta-feira, por 3-0, os ingleses do Middlesbrough, com um bis de Iuri Medeiros e um golo de André Horta, num jogo particular realizado no Estádio Municipal de Lagos.

Iuri Medeiros abriu o marcador aos 10 minutos, André Horta dilatou a vantagem minhota de grande penalidade já na segunda parte, aos 48', e, pouco depois, o canhoto açoriano fez o terceiro do Braga, aos 50, fixando o resultado do primeiro jogo dos bracarenses inserido no estágio algarvio.

Os arsenalistas somam assim quatro triunfos nos jogos particulares da pré-época, depois das vitórias sobre Oliveirense (6-2), Vizela (3-2) e Arouca (3-2).

Diante de uma equipa do segundo escalão do futebol inglês, o Braga começou com o seguinte onze: Matheus; Fabiano, Tormena, Bruno Rodrigues, Sequeira, Gorby, André Horta, Álvaro Djaló, Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Mario González.