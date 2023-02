Braga goleado pela Fiorentina e apuramento na Conference League é uma miragem

Derrota por 4-0 com o clube italiano, em Braga, na primeira mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Conference League.

O Braga perdeu esta quinta-feira por 4-0 na receção aos italianos da Fiorentina, na primeira mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Conference League, complicando as possibilidades de apuramento.

Um bis do sérvio Luka Jovic, avançado que já atuou pelo Benfica, em cima do intervalo (45+1) e aos 60 minutos, e outro do brasileiro Arthur Cabral, aos 79 e 90, ditaram a derrota dos arsenalistas, que, numa altura em que já perdiam por 1-0, ficaram a atuar com menos uma unidade, quando o defesa central Tormena foi expulso com vermelho direto, aos 55 minutos.

A segunda mão deste play-off disputa-se dentro de uma semana, em Florença, Itália.