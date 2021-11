Braga garante Europa em 2022 e pode "fugir" às equipas da Champions na próxima ronda

Terceiro lugar está, no mínimo, garantido. Objetivo é assegurar o primeiro lugar e passar diretamente aos oitavos de final.

O Braga somou esta quinta-feira a terceira vitória seguida no Grupo F da Liga Europa e, desde já, garantiu a presença nas provas europeias em 2022. Os nove pontos já alcançados dão a certeza de que a equipa de Carvalhal ficará, no mínimo, no terceiro lugar da poule, que dá acesso ao play-off dos 16 avos de final da Conference League, com um dos segundos classificados da fase de grupos dessa prova.

O objetivo, todavia, é seguir na segunda maior prova europeia de clubes e no primeiro lugar, posto que atingiu esta quinta-feira, após vencer o Ludogorets por 4-2. E essa meta pode ficar alcançada na Dinamarca, na próxima ronda, caso vença o Midtjylland e o Estrela Vermelha perca pontos em casa da equipa búlgara.

Se a formação sérvia vencer, os minhotos nunca poderão festejar desde logo a vitória no grupo, ficando tudo adiado para a derradeira ronda, em casa, precisamente com o Estrela Vermelha. Um empate em solo dinamarquês assegura matematicamente o segundo lugar, que dá acesso a um play-off com uma equipa oriunda da Champions (terceiro lugar). Apenas a vitória no grupo dá entrada direta nos oitavos de final.

Classificação do Grupo F:

1. Braga 9 pontos

2. Estrela Vermelha 7

3. Midtjylland 5

4. Ludogorets 1