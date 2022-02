Braga fornecedor do Sporting? "Como adepto não gosto, como presidente..."

Declarações de António Salvador, presidente do Braga, numa entrevista à CNN Portugal

Braga tem sido fornecedor do Sporting, com Paulinho, Esgaio e Rúben Amorim: "Como adepto do Braga, não gosto disso. Como presidente cumpridor das suas obrigações, tenho sempre que defender os interesses do Braga, como aconteceu na questão do Rúben Amorim. A primeira proposta do presidente do Sporting foi liminarmente rejeitada. Disse-lhe logo que não havia condições. Passadas três semanas, disse-me que iria pagar o valor da cláusula. Tive depois uma conversa com o Rúben Amorim, dizendo que contava muito com ele. E ele foi muito correto, dizendo que partiria se o Sporting pagasse a cláusula. Ele disse-me que queria ir embora. Não haveria condições para o Rúben continuar no clube."

A saída de Paulinho: "Já o Paulinho foi uma transferência recorde em Portugal, ultrapassou o recorde da transferência do Rafa. Você sabe quanto ganham o Rúben Amorim e o Paulinho? É impossível ao Braga pagar o mesmo. Mesmo assim, já fomos bi-campeões, ganhámos taças e conseguimos andar sempre entre os primeiros nas classificações. E tem havido um equilíbrio total nos jogos com os grandes"