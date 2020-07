Braga foi alvo de ataque na A7

Pedras de "grande dimensão" foram arremessadas contra as viaturas que transportavam a comitiva, no regresso à Pedreira, após a goleada (1-5) em Paços de Ferreira.

A comitiva do Braga foi atacada na auto-estrada, no regresso de Paços de Ferreira, confirmou o clube, em comunicado difundido na madrugada deste sábado. Pedras de "grandes dimensões" foram atiradas na direção do autocarro da equipa, do carro do presidente, António Salvador, e de uma terceira viatura de apoio. Todos seguiam na A7 com escolta da GNR, após a vitória na Mata Real, com uma goleada de 1-5, quando se deu o incidente, perto da saída para Guimarães Sul.

O incidente não causou vítimas e foi reportado às autoridades, de quem reclama a "tomada de ações imediatas, a fim de evitar "consequências mais dramáticas".

Leia na íntegra o comunicado do Braga:

"Por dever de denúncia pública, o SC Braga confirma as notícias que dão conta de que a sua comitiva foi atacada na viagem efetuada após a vitória em Paços de Ferreira. Apesar da escolta de batedores da GNR, as viaturas onde seguiam a equipa e os responsáveis do Clube foram apedrejadas na auto-estrada A7, já próximo da saída para Guimarães Sul. A comitiva - que incluía o autocarro, a viatura do Presidente e um veículo de apoio - foi surpreendida com o arremesso de pedras de grande dimensão, atiradas a partir da berma e que por mera felicidade não resultaram em ferimentos que, dado o porte dos objetos e a velocidade a que seguiam as viaturas, poderiam revestir-se de enorme gravidade para os elementos que integravam a comitiva.

Se a cobardia daqueles que levam a cabo tais ataques não pode sequer ser adjetivada, importa porém alertar consciências e tomar medidas de escrupulosa severidade para que tais atentados à vida humana não se repitam. O futebol não pode ser um veículo de ódios tão primários e de comportamentos criminosos, mas cabe às forças da autoridade a tomada de ações imediatas, evitando a todo o custo que chegue o dia em que lamentemos consequências mais dramáticas. Quem repetidamente age na impunidade e coloca em risco vidas alheias não pode ter lugar na nossa sociedade e deve ser encarado como uma séria ameaça à mesma e à segurança que todos prezamos.

O SC Braga já apresentou as devidas queixas policiais e acompanhará ativamente este processo, que se espera exemplar e dissuasor de episódios futuros."