Braga-FC Porto: preços padronizados pela Liga e política de bilhetes igual

A venda de bilhetes para o Braga-FC Porto motivou várias críticas por parte dos adeptos portistas, face aos preços praticados e à recusa dos bracarenses em ceder ingressos além do que é ditado pelas regras - mínimo de 5% da lotação.

No que toca aos preços, o Braga, sabe O JOGO, enviou para o Dragão 1530 ingressos a 12,5 euros, destinados à zona limitada pela caixa de segurança. A estes, acrescentaram-se 100 bilhetes de categoria 1 ao preço de 60 euros, valor padronizado pela liga para este tipo de entrada.

De resto, a política de ceder apenas os bilhetes estipulados pelos regulamentos foi aplicada pelo clube minhoto em todos os jogos realizados na Pedreira esta temporada.

Por outro lado, quem quiser adquirir bilhetes através do Braga terá de ser sócio do clube, uma vez que a venda ao público não está disponível, tanto nas bilheteiras físicas como na internet.

Já no Dragão, os ingressos foram colocados à venda esta manhã, a procura superou largamente a oferta e já não há entradas disponíveis.

A visita do FC Porto a Braga está marcada para as 18 horas de segunda-feira, dia que poderá ser de festa para os azuis e brancos. Os dragões celebram a conquista do 30.º título nacional se, na Pedreira, fizerem melhor resultado do que o Sporting no Bessa, duas horas mais tarde.