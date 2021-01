Braga fala em Sporting "cínico, cirúrgico e eficaz": "Só nos podemos queixar de nós próprios"

Arsenalistas fazem rápida análise ao jogo do último sábado frente aos leões e deixam mensagem ao jovem Diogo Casimiro, jogador da equipa B que interrompeu a carreira devido a um linfoma.

O Braga recorreu esta terça-feira à newsletter do clube para deixar uma mensagem de força a Diogo Casimiro, jogador da equipa B que interrompeu a carreira devido a um linfoma. O emblema arsenalista também não esquece Bruno Viana, Tormena, David Carmo e Castro, infetados com covid-19, assim como Alex Apolinário, jogador do Alverca que sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo do último fim de semana e se encontra internado em estado grave.

"'Nenhum Gverreiro trava batalhas sozinho'. Esta foi a frase que fechou o texto com o qual o Braga comunicou o problema oncológico que o nosso Diogo Casimiro, da equipa B, vai, com toda a certeza, ultrapassar. Esta frase assenta na perfeição neste caso, mas poderia transferir-se para todo e qualquer desafio que o clube, enquanto uma unida família, tem de enfrentar. Será assim com o Diogo, que vai ultrapassar este obstáculo e voltará rápida e indutivamente mais forte. No futebol e na vida!; será assim com o Bruno Viana, o Tormena, o David Carmo e o Castro, que vão derrubar a Covid-19 muito em breve e estarão rapidamente de volta ao balneário; e acreditamos que também será assim com o Alex Apolinário, do Alverca, que está a enfrentar o maior desafio da sua vida. Associamo-nos à onda de solidariedade e desejamos que o Alex regresse, o mais depressa possível, aos braços da sua família", pode ler-se na publicação dos minhotos, que ainda traçam uma curta análise à derrota sofrida em Alvalade (2-0), frente ao Sporting, no sábado:

"Em Alvalade, não fomos felizes. E, em abono da verdade, só nos podemos queixar de nós próprios. Fomos melhores em grande parte do jogo? Sem dúvida. Mas o nosso adversário foi cínico, cirúrgico e eficaz. Agora, já só pensamos no próximo desafio e na forma como vamos ultrapassar o Marítimo. Por ser o próximo, este será o jogo mais importante das nossas vidas. 100 por cento de respeito; 0 por cento de receio. Sempre", remata o Braga.