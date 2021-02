Braga fala em "obstáculos inexplicáveis" e aponta "erro grosseiro" do VAR

Minhotos golearam em Moreira de Cónegos, por 4-0, mas viram um golo ser anulado nos primeiros minutos de jogo.

O Braga recorreu esta terça-feira à newsletter do clube para apontar a um "erro grosseiro" do videoárbitro no jogo de segunda-feira frente ao Moreirense, que a equipa minhota venceu por 4-0.

Ainda antes do primeiro golo validado, Ricardo Horta introduziu a bola na baliza dos cónegos, mas, após recurso ao VAR, o lance foi anulado por alegada posição irregular do extremo. Mais tarde, o Conselho de Arbitragem, através do Twitter, assumiu o erro de análise e justificou o mesmo com "deficiente calibragem técnica das linhas de fora de jogo".

"É cada vez mais unidos que iremos continuar, de forma a atingirmos os objetivos aos quais nos propusemos, os quais, ressalve-se, continuam ao nosso alcance. Porque só desta forma podemos ultrapassar os obstáculos que nos colocam à frente, muitos deles absolutamente inexplicáveis, como foi o caso da ausência das linhas de fora de jogo no golo (mal) anulado ontem ao Ricardo Horta, situação que motivou o Conselho de Arbitragem a assumir o erro grosseiro", pode ler-se na newsletter do Braga, que lembra outras queixas na presente edição do campeonato:

"Este não é erro único esta época, já que frente ao Santa Clara (2ª jornada) e com o Belenenses (9ª jornada), o Braga teve igualmente motivos de queixa de erros grosseiros e altamente penalizadores", asseveram os arsenalistas.