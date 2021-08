Braga: Fábio Martins retribui confiança de Carlos Carvalhal

Sensivelmente a meio da pré-época e antes de começar o campeonato, o técnico da equipa arsenalista teve uma conversa com o jogador para lhe dizer que contava muito com ele esta temporada

Depois de ter sido cedido, nas duas últimas épocas, ao Famalicão e ao Al Shabab, da Arábia Saudita, Fábio Martins está empenhado em conquistar a confiança que Carlos Carvalhal depositou nas qualidades dele.

Após ter falhado o jogo da Supertaça, com o Sporting, por estar castigado, o extremo foi titular nos três primeiros jogos do campeonato, contra Marítimo, Sporting e Moreirense, e neste último, em Moreira de Cónegos, estreou-se mesmo a marcar nesta edição da Liga Bwin, ao fazer o primeiro golo do triunfo dos bracarense, por 3-2.

Desde setembro de 2018 que não marcava pelo Braga (fê-lo frente ao Tondela, para a Taça da Liga) e, para o campeonato, desde março do mesmo ano.

Gorada a possibilidade de continuar nos sauditas do Al Shabab - o clube saudita não avançou com a proposta desejada pelo Braga, que numa fase inicial chegou a pedir dez milhões de euros -, a estrutura arsenalista, incluindo, naturalmente, Carlos Carvalhal, decidiu dar uma oportunidade a Fábio Martins para voltar a fazer parte do plantel.

Sensivelmente a meio da pré-época e também pouco antes do início do campeonato, o treinador conversou com o jogador natural de Gaia, dizendo-lhe que contava com ele nesta temporada e transmitiu-lhe muita confiança. O impacto deste gesto está à vista. Fábio gostou imenso do discurso moralizador do treinador, ficou ainda mais motivado, dando uma resposta positiva nas primeiras oportunidades que lhe foram concedidas.

Com o mercado aberto até ao final deste mês e, apesar da vontade expressa de todas as partes de "voltar a ser feliz no Braga", a SAD ainda admite vender o passe do extremo, de 28 anos, se surgirem propostas iguais ou superiores a cinco milhões de euros.

Bons registos nos passes e remates

Os dados estatísticos do jogo com o Moreirense confirmam a contribuição positiva de Fábio Martins. Em três remates (dois para fora), o extremo apontou um golo, o primeiro do encontro disputado em Moreira de Cónegos, que o Braga viria a vencer, por 3-2, e teve uma eficácia de 88 por cento no passe: 23 num total de 26.

Noutros itens estatísticos, o registo também é interessante para um extremo: dois roubos de bola, dois cortes, um desarme e oito duelos ganhos, seis dos quais no chão e dois aéreos.