Minuto 81: Grande penalidade assinalada a favor do Braga, após queda de Pizzi na grande área estorilista, num lance em que Ndiaye acerta com o braço na cara do médio bracarense. Na conversão do penálti, Iuri Medeiros aumenta vantagem do Braga!

Veja o lance do penálti e o golo de Iuri Medeiros:

