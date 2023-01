Braga está perto do máximo de pontos à 14.ª jornada e sonho do título recupera fôlego

Minhotos terminaram o ano com a segunda melhor pontuação de sempre na liga, à 14.ª jornada. Triunfo sobre o Benfica fez com a equipa de Artur Jorge se situe agora entre as melhores na história dos minhotos. Com mais dois pontos, em igual período, o clube acabou 2009/10 a lutar pelo campeonato.

O arraso ao Benfica foi o comprovativo de que o Braga está para durar no pódio do campeonato, depois da desilusão na Taça da Liga, com uma derrota pesada em Alvalade.

Das cinzas desse desaire levantou-se o Braga poderoso que já havia somado o máximo de oito vitórias consecutivas nesta época e, na sequência da maior vitória sobre os encarnados (3-0) desde 1966/67, a equipa terminou o ano de 2022 com a segunda melhor pontuação de sempre na liga (33 pontos), à 14.ª jornada, a seis pontos do líder (Benfica) e a apenas um do segundo classificado (FC Porto). É necessário recuar até 2009/10 para encontrar um desempenho ligeiramente superior: sob o comando de Domingos Paciência, os minhotos chegaram à mesma ronda com 33 pontos somados e terminariam a época num histórico segundo lugar, obrigando o Benfica a aplicar-se a fundo para conquistar o título.