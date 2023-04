Braga está na final da Taça de Portugal à espera de FC Porto ou Famalicão

Equipa minhota regressa à final da Taça de Portugal. O adversário sairá da meia-final entre Famalicão e FC Porto

O Braga está de regresso à final da Taça de Portugal, confirmando a presença no Jamor com um empate caseiro (2-2) com o Nacional e depois de ter goleado, por 5-0, na Madeira na primeira mão da meia-final.

Depois de ter sentenciado praticamente a eliminatória com um 5-0 na Madeira, o onze de Artur Jorge esteve a vencer por 2-0, com golos do sérvio Urus Racic, aos 33 minutos, de penálti, e Rodrigo Gomes, aos 48, mas os brasileiros Clayton, aos 72, e Dudu, aos 90+3, de penálti, restabeleceram a igualdade.

A formação arsenalista, que fica agora à espera do vencedor da meia-final entre Famalicão e FC Porto. A final da Taça de Portugal está agendada para 4 de junho, um domingo, no Estádio Nacional, no Jamor, a partir das 17h00.