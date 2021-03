Braga entre o empate e o Benfica: "Desviámo-nos das cascas de bananas que nos têm tentado colocar"

Braga aborda o empate com o Famalicão e o possível regresso dos adeptos ao estádio na newsletter.

O empate a dois golos em casa do Famalicão, para a jornada 23 do campeonato, não retira a ambição do Braga, que recebe o Benfica na próxima ronda da Liga NOS. Na newsletter, o clube minhoto vinca que o tropeção servirá para "evoluir enquanto equipa, mas é já um episódio bem enquadrado no passado". "Agora, olhos postos no Benfica, apenas e só porque é o próximo adversário. Jogo a jogo. Ganhar. Sempre!", pode ler-se.

O clube minhoto acrescenta, logo depois: "Esta foi a nossa visão, a nossa estratégia desde o primeiro segundo da pré-época, e não é por nos tentarem arrastar diariamente para outro tipo de objetivos que iremos alterar o nosso rumo. Desviámo-nos das cascas de bananas que nos têm tentado colocar e mantemos os pés bem assentes no chão. Sabemos aquilo que valemos enquanto equipa; temos consciência dos desafios que teremos pela frente; mas nunca iremos gerir as nossas expectativas com base nas observações que nos chegam de fora".

O possível regresso do público aos estádios foi igualmente abordado no texto desta terça-feira. "Na última semana ganhámos a esperança de que o nosso maior desejo para esta época se realize: voltarmos a ver os nossos adeptos nos estádios, no lugar onde pertencem e onde sentimos tanta a falta das suas vozes. Temos a convicção de que irão estar connosco muito em breve e de que tudo será feito para que o regresso dos adeptos seja feito em segurança, mas o mais rapidamente possível. Por enquanto, mesmo com essa impossibilidade, temos sentido a vossa força, a qual tem sido determinante para conseguirmos bons resultados. Vamos continuar a dar o nosso melhor para honrarmos este emblema centenário", surge escrito.

Recorde-se que o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) disse na passada semana que espera que a 19 de abril possa voltar a haver público nos estádios, depois de o Governo ter anunciado o plano de desconfinamento. Proença acredita que nessa data poderá voltar a haver jogos com adeptos, depois de o Governo apontar 19 de abril a possibilidade de "eventos exteriores com lotação reduzida", assim como "a reabertura das salas de espetáculos."