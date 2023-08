Braga empresta Rodrigo Macedo ao Moreirense

Com pouco espaço para dar luta no ataque do Braga, Rodrigo Macedo vai procurar afirmar-se na I Liga a partir do recém-promovido Moreirense

O ponta-de-lança Rodrigo Macedo, de 20 anos, foi emprestado pelo Braga ao Moreirense, numa cedência que não contempla opção de compra.

O jovem atacante dos guerreiros foi chamado a esta pré-temporada por Artur Jorge, tendo beneficiado de uma oportunidade na primeira equipa a época passada, fruto dos bons desempenhos nos sub-23.

Com pouco espaço para dar luta no ataque do Braga, Rodrigo Macedo vai procurar afirmar-se na I Liga a partir do recém-promovido Moreirense.