Braga empresta jovem a equipa da terceira divisão espanhola: confira os detalhes

Cedência de Miguel Falé ao Castellón não contempla opção de compra, garantem Guerreiros do Minho

Miguel Falé, de 19 anos, vai jogar no Castellón, da terceira divisão do futebol espanhol. O jovem foi emprestado pelo Braga.

A cedência para a temporada 2023/2024 não contempla qualquer opção de compra, garantiram os Guerreiros do Minho.

Miguel Falé estreou-se há duas temporadas na equipa principal do Braga, sendo lançado, na altura, por Carlos Carvalhal. Com Artur Jorge não teve qualquer oportunidade, representando apenas as formações de sub-23 e B.