Braga empresta Gorby a clube da II Liga

Médio francês, de 20 anos, deverá jogar esta temporada ao serviço do Paços de Ferreira.

O médio francês Gorby deverá chegar a Paços de Ferreira por empréstimo do Braga, não havendo nesta operação qualquer opção de compra adjacente, já que na Pedreira ainda existem expectativas num grande aproveitamento futuro do centrocampista.

Por esclarecer está se este empréstimo reforçará as pretensões do Braga em atacar a contratação do pacense Holsgrove, como O JOGO adiantou.