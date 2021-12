Braga empata com Estrela Vermelha e segue para o play-off da Liga Europa

Al Musrati, em ação no Braga-Estrela Vermelha, tenta ficar com a posse da bola

Minhotos, que beneficiaram ainda do empate a zero do Midtjylland, vão conhecer o futuro adversário, a duas mãos, na prova europeia na próxima segunda-feira

Em jogo decisivo do grupo F da Liga Europa, que poderia valer o primeiro lugar, o Braga não foi além de um empate a um golo, esta quinta-feira, na receção ao Estrela Vermelha e ficou no segundo lugar da classificação, seguindo para o play-off da prova

A formação minhota adiantou-se no marcador à passagem dos 52 minutos por intermédio de Galeno, ao converter uma grande penalidade, tal como Katai, desta feita aos 70 minutos, anulando a vantagem (temporária) do anfitrião.

Com este empate, o Estrela Vermelha ficou, como à partida para o jogo, no primeiro lugar do grupo F, com 11 pontos, mais um do que o Braga, que beneficiou ainda do empate do Midtjylland, a zero, diante do Ludogorets, para assegurar a qualificação para o play-off de acesso aos oitavos da prova.

Nessa eliminatória a duas mãos, que se realiza a 17 e 24 de fevereiro de 2022, o Braga poderá enfrentar Leipzig, Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilha ou o Zenit, terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Braga apenas evitará, por certo, o FC Porto, dado que são clubes do mesmo país.

As equipas minhota e portista ficarão a saber, na próxima segunda-feira, quais os respetivos adversários no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.