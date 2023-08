Braga emite comunicado sobre incidentes e deixa aviso

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Um adepto foi detido pela polícia, enquanto uma mulher caiu na confusão e teve de ser encaminhada para a ambulância. O corpo de intervenção precisou de mesmo de agir para serenar os ânimos.

Corria o minuto 84 do jogo entre Braga e Famalicão quando, atrás do banco do clube arsenalista, se registaram cenas de pancadaria entre adeptos da equipa da casa, não tendo sido possível apurar o motivo que originou a zaragata.

Um adepto foi detido pela polícia, enquanto uma mulher caiu na confusão e teve de ser encaminhada para a ambulância. O corpo de intervenção precisou de mesmo de agir para serenar os ânimos.

Este sábado, o Braga emitiu um comunicado sobre estes incidentes, deixando o aviso de que não exclui "a aplicação de sanções ao abrigo dos seus estatutos".

COMUNICADO

"Tendo analisado e debatido os incidentes ontem verificados na Bancada Poente, o SC Braga entende tornar públicos os seguintes factos, reflexões e consequências:

- Graças à imediata intervenção do Clube e dos ARD destacados para o evento desportivo, foi possível prestar total colaboração à autoridade policial destacada (PSP), permitindo a identificação dos espectadores envolvidos;

- O SC Braga vai acompanhar o decurso dos processos instaurados, aguardando pela sua conclusão. O Clube não exclui, sem prejuízo do exercício da autoridade por parte das entidades competentes, a aplicação de sanções ao abrigo dos seus estatutos;

- Os incidentes verificados merecem total repúdio e condenação pública por parte do Clube, que assim reforça a importância de identificar e isolar os protagonistas de tais actos, impedindo que deles resulte qualquer extrapolação face ao excelente e saudável ambiente que se vem verificando no Estádio Municipal;

- O SC Braga e os seus sócios e adeptos têm demonstrando uma união e uma sintonia absolutamente notáveis, evidentes não apenas nos registos recorde da época transacta, mas também no fantástico apoio verificado nos primeiros jogos da nova temporada;

- Por considerar essencial o incremento destas assistências, suportadas num imenso conjunto de famílias e de jovens sócios e adeptos, o Clube informará sobre as decisões que vier a tomar com o intuito de salvaguardar os direitos e garantias dos sócios e adeptos do SC Braga."