"Braga é um enorme clube português", refere Fernando Gomes

O Braga assinala este 19 de janeiro o 100º aniversário da fundação do clube

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, não deixou passar em claro o 100ª aniversário do Braga e numa nota publicada no site da FPF felicitou o clube minhoto que esta terça-feira vive um dia festivo.

"Gostaria, na pessoa do Presidente António Salvador, de felicitar calorosamente todos os atletas, treinadores, staff, sócios e adeptos do SC Braga pela celebração do 100º aniversário do clube. O Sporting Clube de Braga é um enorme clube português que, ao longo da sua história, agora secular, sempre honrou, no seu ecletismo e diversidade, o futebol e o desporto nacionais.Clube de enorme projeção e importância regional, nacional e internacional, o SC Braga é igualmente um exemplo para todos os emblemas que olham o futuro com ambição, visão, espírito de conquista e vontade de ir ainda mais longe. Parabéns SC Braga!", pode ler-se.