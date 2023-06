"Braga é o quarto grande de Portugal? Precisamos de mais Taças para isso..."

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, em conferência de imprensa de antevisão à final da Taça de Portugal, marcada para domingo (17h15), diante do ​​​​​​​FC Porto.

Esta época falou-se muito do Braga como o "quarto grande" de Portugal. Ganhar este título seria a confirmação disso? "Nós precisamos de ganhar muitas vezes, temos três Taças em mais de 100 anos e precisamos de mais Taças para ter essa afirmação. Temos um ciclo de vida mais curto do que Benfica, FC Porto e Sporting, que têm uma historia de títulos mais longa. Nós temos uma história que há uns anos nos catapultou para os lugares de cima, de forma a poder ter um símbolo de qualidade e é isso que temos de continuar a fazer. Amanhã a conquista do troféu vai valorizar o clube, mas a não conquista não nos retira nada. Temos de ter paciência e um caminho longo pela frente, sempre com ambição mas fiéis à determinação que mostrámos esta época, com futebol atrativo. Batemos todos os recordes na história do Braga na Liga e é nesse caminho que queremos continuar".

No início da época mostrou-se ambicioso, mas imaginava este sucesso? "Disse bem, no início estava esperançado e tive a oportunidade de me comprometer com os atletas, estrutura e adeptos de que poderíamos fazer uma época boa, o que resultaria de terminar no top-3 e estarmos nas decisões dos títulos. É uma época plena em relação aos objetivos e que será completada amanhã se acrescentarmos um troféu à nossa história".

Bruma e Racic vão fazer o último jogo pelo Braga? "Estou a ficar preocupado, já disseram que o Ricardo [Horta] é o último, Bruma e Racic também e não sei se será o meu último também. Seremos iguais como sempre na luta pelo troféu".

Leia também FC Porto Cortejo motorizado e pedido a Sérgio Conceição: FC Porto ruma ao Jamor Adeptos do FC Porto juntaram-se junto do Estádio do Dragão para deixar bem claro o apoio à equipa que este domingo volta à final da Taça de Portugal, agora tendo o Braga como adversário