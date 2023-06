Braga e Castro tentam limar arestas para a renovação do vínculo

Mesmo desafiado por outros contextos, o médio segue próximo de prolongar contrato.

Com 35 anos feitos em abril, Castro continua a dar primazia ao Braga no que respeita ao processo de renovação, mesmo que se abram outros cenários e convites que possam garantir uma utilidade maior ao abnegado centrocampista, que, mesmo não saindo do banco no Jamor, foi quem comandou os jogadores vencidos na subida à tribuna.

O acerto do contrato com o Braga pode acontecer em breve, após uma época em que Castro participou em mais jogos, mas menos vezes com estatuto de titular, comparativamente às duas anteriores, onde foi quase sempre parceiro preferencial de Al Musrati no miolo dos minhotos.

O processo de Castro continua no mesmo pé do Tiago Sá e a SAD do Braga mantém firme o plano de assegurar a continuidade do guarda-redes e do médio como elementos preponderantes na dinâmica de grupo, mantendo Castro, que tem como imagem de marca nunca virar cara à luta, ambições de jogar e lutar por uma posição de titular. O alegado interesse do FC Porto em colocar Castro como peso pesado na transmissão de mística na equipa B deverá colidir com o avanço das negociações entre o Braga e o jogador.