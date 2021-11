Braga e a goleada na Luz: "Caímos com estrondo, mas já nos estamos a levantar"

Braga analisa a goleada sofrida diante do Benfica na 11ª jornada da Liga Bwin

"Frustrados, desapontados e desiludidos. A derrota no Estádio da Luz abalou-nos", assim começa a newsletter do Braga e na qual o clube minhoto analisa a pesada derrota, por 6-1, sofrida diante do Benfica, na 11ª jornada da Liga Bwin. "Todas as derrotas são difíceis de digerir, mas este resultado feriu-nos", pode ainda ler-se sobre a goleada na Luz.

Dias depois do 6-1, uma ideia destaca-se na publicação. "Uma coisa podemos garantir: caímos com estrondo, mas já nos estamos a levantar. [...] Vamos analisar tudo o que se passou, aprenderemos com os erros e voltaremos mais fortes. Cair e levantar. Ganhar, só isso interessa agora".

Texto na íntegra

"Frustrados, desapontados e desiludidos. A derrota no Estádio da Luz abalou-nos. Não pela atitude dos nossos jogadores; não pelo nível de ambição que demonstramos, mas sim pelo facto de não termos conseguido contrariar o ascendente que o adversário teve sobre a nossa equipa. Todas as derrotas são difíceis de digerir, mas este resultado feriu-nos.

Apesar de tudo, uma coisa podemos garantir: caímos com estrondo, mas já nos estamos a levantar. Porque o caráter de um grande grupo de profissionais como é o nosso vê-se nos períodos de maior adversidade. O conceito de família que sempre demonstramos será o principal alicerce na recuperação do nosso ADN. Vamos analisar tudo o que se passou, aprenderemos com os erros e voltaremos mais fortes. Cair e levantar. Ganhar, só isso interessa agora.

Uma palavra de conforto e força para Nuno Sequeira, que enfrenta uma paragem prolongada devido a lesão. É só mais um obstáculo que, juntos, iremos ultrapassar.

Que não haja a mínima dúvida: esta derrota servirá para memória futura, mas faz já parte do passado. Estamos de pé, estamos prontos para trabalhar; Estamos de pé, preparados para continuar a crescer; Estamos de pé, ávidos de que chegue o jogo com o Santa Clara, na Taça de Portugal, para podermos mostrar a nossa verdadeira imagem.

Precisaremos, como sempre, do apoio do bem mais precioso do nosso Clube.

Precisaremos, como sempre, da presença dos nossos adeptos, da paixão que irradiam das bancadas e que terá, certamente, efeito no relvado.

Precisaremos, como sempre, de ter ao nosso lado a nossa alma, o nosso coração, a nossa força."