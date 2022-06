Braga disposto a comprar Yan Couto, mas Guardiola tem uma palavra a dizer

Jovem internacional brasileiro pertence ao City até 2025, mas já disse que se for cedido outra vez prefere voltar aos minhotos.

Yan Bueno Couto, ou simplesmente Yan Couto, foi das caras mais vistas do Braga nos relvados, na última temporada - esteve em 42 jogos, fez um golo e seis assistências - e a ideia do clube é continuar a contar com ele na Pedreira, a ideia e o desejo, que também é o do jogador.

O Manchester City é o dono do passe, o contrato com o clube inglês vai até 2025 e, como já escrevemos, o Braga quer muito contar com o jovem brasileiro - tem 20 anos apenas -, sabendo-se que vai tentar um novo empréstimo.