Braga discute novo contrato com o patrão da defesa, que esteve nos planos de Amorim

Ligação de Tormena ao clube termina em 2024. É o patrão da defesa e o terceiro mais utilizado pelo técnico. A sociedade desportiva dos minhotos pretende concluir o processo de renovação de Tormena em breve. Jogador já esteve nos planos de Rúben Amorim e é visto como arma no mercado.

Está em marcha o processo de renovação do contrato de Vítor Tormena. O central brasileiro termina a ligação ao Braga no final da próxima temporada (junho de 2024) e a SAD tem mantido negociações com o empresário do jogador para prolongar o vínculo, adivinhando-se um desfecho positivo a curto prazo.

Do núcleo duro do plantel arsenalista, Tormena é aquele que está mais perto de terminar o contrato, daí que a sociedade desportiva concentre agora atenções na obtenção de um novo acordo com o jogador brasileiro. A ronda de conversas já teve início, discutindo-se uma revisão das condições salariais e também a possibilidade de a cláusula de rescisão ser aumentada, estando atualmente fixada nos 15 milhões de euros. Esta é a primeira renovação contratual que o defesa está a discutir com o emblema bracarense, isto depois de ter ingressado no clube no verão de 2019.