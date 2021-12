Braga deve emagrecer o plantel e abre a porta de saída a Piazon

O extremo perdeu influência e, apesar de ter sido contratado há um ano a pedido de Carlos Carvalhal, deixou de ser encarado como imprescindível.

O Braga prepara-se para acertar a saída de Lucas Piazon em janeiro, na reabertura do mercado de transferências. Depois de ter sido assegurado há quase um ano, proveniente do Rio Ave, clube que representava por empréstimo do Chelsea, revelando-se fundamental na segunda metade de 2020/21 (até apontou um golo na final da Taça de Portugal conquistada pelos arsenalistas), o extremo baixou de rendimento na presente temporada e perdeu espaço na equipa ao mesmo tempo que Iuri Medeiros se tornou fundamental sobre a direita do ataque.

Piazon passou a jogar com menor frequência e não tem lidado bem com a situação, estando disposto a partir para relançar a carreira. Atendendo a que está entre os jogadores mais bem pagos do plantel, o cenário de troca de clube é do inteiro agrado da sociedade desportiva, pelo que tanto os minhotos como o agente do atleta já estudam alternativas.