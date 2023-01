Braga deixa críticas à Liga: "Há quem decida o dia em que joga..."

Jogo com o Boavista no sábado, após o dérbi da Taça na quarta-feira, não caiu bem no Minho.

Poucas horas depois do suado triunfo (1-0) frente ao Boavista, para a ronda 16 do campeonato, o Braga, através de Alexandre Carvalho, diretor de comunicação, criticou a calendarização da partida, realiza no sábado, depois do dérbi da Taça de Portugal com o Vitória, quarta-feira passada.

"Era bom que alguém viesse a terreiro explicar isto: o SC Braga joga na quarta-feira e é obrigado a jogar no sábado - quando deveria jogar domingo. Há quem jogue na terça-feira e, por transmitir os próprios jogos, sobrepõem-se aos interesses do futebol português e decide o dia em que joga...", escreveu no Twitter, referindo-se ao Benfica, que neste domingo recebe o Sporting.

Recorde-se que Artur Jorge, treinador da equipa minhota, também deixou críticas após o jogo com os axadrezados. "Tivemos muitos jogadores fisicamente abaixo do habitual, humanamente era impossível dar uma resposta num espaço tão curto. Fomos muito prejudicados na escolha do dia para este jogo, depois de um jogo exigente com o Vitória de Guimarães na quarta-feira [para a Taça de Portugal], com uma alta intensidade do primeiro ao último minuto, e depois logo no sábado [hoje] fazemos outro jogo desta natureza. Não houve o cuidado que deveria ter havido da parte da Liga para a marcação deste jogo e, por isso, o nosso rendimento não foi o que queríamos. Estamos satisfeitos com o que fizemos, ainda que num rendimento mais baixo", afirmou.