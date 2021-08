Partida tem lugar na próxima sexta-feira.

O Braga anunciou esta segunda-feira a realização de um particular com o Villarreal, clube do principal campeonato espanhol e vencedor da Liga Europa na última época. A partida está marcada para as 19h00 de sexta-feira, no Estádio La Cerámica.

Recorde-se que os dois emblemas acordaram neste defeso a transferência de Mario González para o Minho, depois de o avançado ter estado cedido pelo Villarreal ao Tondela na última época.

O particular será transmitido no Facebook do Braga.