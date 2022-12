Braga decide: Zé Carlos deixa o Ibiza

Vai ser colocado em janeiro um ponto final no empréstimo.



Zé Carlos não vai continuar no Ibiza, último classificado da II Divisão de Espanha. O defesa-direito não tem sido muito utilizado no emblema das Baleares e, por comum acordo entre as partes, vai ser colocado um ponto final no empréstimo na reabertura do mercado de transferências, em janeiro.

O plano do emblema minhoto é encontrar um clube que proporcione ao defesa uma utilização superior, não estando prevista para esta fase, pelo que foi possível apurar, a reintegração no plantel comandado por Artur Jorge.

Zé Carlos foi emprestado ao Ibiza no ínicio da época, mas apenas somou sete jogos em 23 possíveis, num total de 439 minutos de competição. O jogador não foi utilizado nos últimos seis jogos.