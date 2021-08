Braga critica arbitragem: "A falta de critério deixa-nos apreensivos"

O Braga venceu o Moreirense por 3-2 na terceira jornada da Liga Bwin, mas a arbitragem do encontro não agradou aos arsenalistas.

Através da newsletter semanal "Voz da Legião", o Braga criticou a arbitragem do jogo frente ao Moreirense, que os arsenalistas venceram por 3-2, considerando que "houve uma equipa que não esteve à altura do jogo e da exigência da competição". O clube minhoto exige "critério em todos os jogos e em todos os campos".

"O resultado foi aquele que procurávamos e para o qual trabalhámos, mas apesar dos três pontos, foi evidente para todos que, das três equipas em campo, houve uma que não esteve à altura do jogo e da exigência de uma competição como a Liga Portugal Bwin. Que não haja dúvidas: a falta de critério a que assistimos no jogo entre Moreirense e SC Braga deixa-nos apreensivos sobre o presente e futuro", refere o Braga antes de elencar os lances em que considera ter sido prejudicado.

"Como é que se pode assinalar um penálti sobre Steven Vitória - que alicerça a reação do nosso adversário - e não conseguir/querer ver os lances bem mais evidentes sobre Galeno, aos 47" e aos 90"+5? E o que dizer do claro derrube de Derik a Ricardo Horta aos 90"+9, que resultou, não na marcação de penálti a favor do SC Braga, mas (imagine-se!) num cartão amarelo para nosso capitão? Estas dúvidas levam-nos a questionar se, tal como aconteceu no mesmo estádio na época passada - no qual foi anulado um golo a Ricardo Horta, em que este estava em jogo por... 1,8 metros - o VAR voltou a ter "problemas técnicos". É que será bem mais fácil aceitar esta justificação, do que acreditar que foi apenas uma questão de opinião técnica por parte de quem teve o papel de decidir (árbitro e VAR, nomeadamente)", lê-se na nota.

"Exige-se critério, não apenas ao longo de 90 minutos (algo que nos parece elementar), mas em todos os jogos e em todos os campos. Nada mais do que isto", acrescentam ainda os bracarenses.