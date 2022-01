Braga critica: "A gritante dualidade de critérios é evidente em demasiadas ocasiões"

O Braga considera que há "dualidade de critérios" por parte da arbitragem, com "declarado prejuízo para os clubes que produzem menor ruído mediático".

Através da newsletter Voz da Legião, o Braga falou numa "gritante dualidade de critérios no futebol português" que é "evidente em demasiadas ocasiões, com declarado prejuízo para os clubes que, pelas mais diversas razões, produzem menor ruído mediático".

Os bracarenses defendem que é essencial uma "uniformização dos critérios de arbitragem, de modo a devolver igualdade à competição", caso contrário o campeonato estará "indubitavelmente, condenado à partida".

"Esta última semana foi difícil de digerir. A nossa equipa principal deixou tudo em campo, mas não conseguiu bater o Famalicão. Não conquistamos os três pontos, mas o motivo desta desilusão não encontra justificações na grande entrega que os nossos jogadores demonstraram ao longo dos 90 minutos e muito menos na força que os nossos sócios e adeptos transmitiram da bancada. Foram, uma vez mais, fantásticos. Num jogo que nos poderia ter corrido de feição e sem sobressaltos de maior - com um golo madrugador de Ricardo Horta logo aos 13 minutos -, muito do que poderia ter sido este jogo se alterou após a expulsão de Bruno Rodrigues, aos 24 minutos, com um vermelho direto", começam por escrever os arsenalistas.

"A gritante dualidade de critérios no futebol português é evidente em demasiadas ocasiões, com declarado prejuízo para os clubes que, pelas mais diversas razões, produzem menor ruído mediático. É por isso essencial que haja uma uniformização dos critérios de arbitragem, de modo a devolver igualdade à competição. Sem esta premissa basilar qualquer campeonato estará, indubitavelmente, condenado à partida", acrescentam.

Na 17.ª jornada da Liga Bwin, o Braga empatou 2-2 na receção ao Famalicão.