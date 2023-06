Braga contrata o filho de Luís Lourenço, antigo avançado do Sporting

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Lourenço Silva, de 19 anos, integrará os juniores da equipa minhota

O Braga assinou contrato com o jovem extremo Lourenço Silva, filho do antigo avançado do Sporting Luís Lourenço.

Lourenço Silva, de 16 anos, integrará a equipa de juniores dos bracarenses.

Em 2022/23 atuou no Loures, onde marcou 22 golos em 34 jogos na equipa de Sub-17.