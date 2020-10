Braga considera curtas as propostas que chegam por Paulinho

Clubes estrangeiros voltam à carga para contratar o ponta de lança, mas ainda com montantes que não convencem António Salvador

A permanência de Paulinho no plantel do Braga continua a ser o grande ponto de interrogação nesta janela de transferências. Sabe O JOGO que o Braga voltou a receber nos últimos dias propostas para transferir o ponta de lança, as quais António Salvador considerou curtas em termos de valores.

Com 27 anos, Paulinho está blindado por uma cláusula de 30 milhões de euros

Os montantes em cima da mesa podem chegar aos 16 milhões de euros e, face à recusa do líder arsenalista, os interessados ponderam a possibilidade de subir a oferta. Daí que, a cerca de uma semana do fecho do mercado, não seja possível garantir a permanência do goleador no grupo bracarense.

Depois de ter sido o melhor marcador da equipa no último campeonato, Paulinho chamou a atenção do mercado e, por via disso, António Salvador situou uma possível transferência no valor estabelecido na cláusula de rescisão (30 milhões de euros), um montante que nunca foi equacionado pelos clubes interessados no jogador, sobretudo nestes tempos de pandemia.

As ofertas numa primeira fase andaram sempre à volta dos dez milhões e recentemente subiram para números mais robustos, mas, ainda assim, foram consideradas insuficientes pelo presidente bracarense.

Com a aproximação do fecho do mercado (6 de outubro), as movimentações costumam ser bem mais intensas, pelo que os próximos dias serão certamente decisivos para se perceber se existe realmente margem de manobra para Salvador aceitar a saída do jogador face às abordagens que têm sido feitas, todas elas do estrangeiro.