Braga reage às buscas realizadas esta quarta-feira

O Braga reagiu esta noite, através de um comunicado, às buscas realizadas esta quarta-feira pela Autoridade Tributária, Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre nas instalações do clube minhiti, no âmbito do processo Fora de Jogo, que visa os negócios do futebol. De recordar que as primeiras buscas ocorreram há mais de um ano.

Comunicado do Braga

"O SC Braga confirma que recebeu, no Estádio Municipal de Braga, esta quarta-feira, uma equipa de inspetores tributários e de membros do Ministério Público, os quais solicitaram acesso a documentação, no âmbito de buscas alargadas a todo o País e efetuadas em vários locais, tendo sido prontamente prestada toda a informação e colaboração requerida, conforme a postura altamente colaborante que o SC Braga sempre teve perante as autoridades.

Tal como sublinhou em comunicado publicado a 4 de março de 2020, no âmbito das diligências cumpridas ao abrigo da operação "Fora de Jogo", a SC Braga, SAD e os seus responsáveis estão totalmente seguros da lisura dos atos de gestão praticados e estarão sempre disponíveis para ceder toda a documentação e informação necessária, cientes de que a mesma é perentória quanto ao detalhe de cada operação realizada por esta Sociedade e por todos os seus responsáveis."