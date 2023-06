Braga confirma transferência de Iuri Medeiros e o valor do negócio

Extremo português prossegue a carreira no Al Nasr, do Dubai.

O Braga confirmou na manhã desta sexta-feira a transferência de Iuri Medeiros para o Al Nasr, do Dubai, informando ainda que o negócio rende três milhões de euros, conforme O JOGO adiantou ontem.

"O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Al Nasr SC (Dubai) para a cedência a título definitivo do jogador Iuri Medeiros, por três milhões de euros. O mecanismo de solidariedade devido a terceiros clubes acresce ao valor referido e é da responsabilidade do Al Nasr SC", pode ler-se.

"Refira-se, ainda, que esta transferência do jogador não implica para o SC Braga qualquer encargo adicional, nomeadamente com serviços de intermediação", acrescenta.

O extremo de 28 anos era uma das principais peças da equipa, que representou nas três últimas épocas, primeiro por empréstimo dos alemães do Nuremberga e depois a título definitivo. Formado no Sporting, Medeiros regista ainda passagens por Arouca, Moreirense, Boavista, Génova (Itália) e Légia (Polónia).