Braga confirma: Carlos Carvalhal deixa o comando técnico

Braga informou na manhã desta segunda-feira que o treinador deixa o clube, depois de evidenciar o desejo de abraçar outro projeto.

Carlos Carvalhal orientou ontem, domingo, na derrota por 3-2 em Famalicão, o último jogo no banco do Braga. Segundo informou o clube minhoto esta segunda-feira, o treinador "comunicou que pretende encerrar o ciclo" no quarto classificado do campeonato de 2021/22, "não obstante a vontade previamente transmitida a Carlos Carvalhal com vista à continuidade."

Carvalhal, recorde-se, orientou a equipa nas duas últimas temporadas e teve como ponto alto a conquista da Taça de Portugal em 2020/21.

Eis o comunicado do Braga:

"A SC Braga, SAD informa que, cumpridos os dois anos previstos no contrato, Carlos Carvalhal cessa a sua ligação ao Clube.

Não obstante a vontade previamente transmitida a Carlos Carvalhal com vista à continuidade do trabalho desenvolvido, o treinador comunicou, esta segunda-feira, que pretende encerrar o ciclo no SC Braga e abraçar novos projetos desportivos.

A conquista da Taça de Portugal, em pleno ano de Centenário, figura como uma marca inalienável nos 101 anos da história do SC Braga, garantindo que o contributo de Carlos Carvalhal tenha lugar cativo na galeria de feitos do nosso Clube.

O SC Braga agradece a Carlos Carvalhal todo o trabalho e dedicação colocado ao serviço do Clube, enaltecendo a atitude profissional como sempre encarou as suas tarefas na liderança da equipa principal."